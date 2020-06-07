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Общество     07.06.2020 13:55

Какой будет погода в Москве на неделе с 8 июня

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Теги:  погода  Гидрометцентр  прогноз погоды 

7 июня. Mossovetinfo.ru – В течение недели с 8-го июня в Москве ожидается по-настоящему летняя погода, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.

В первой половине недели в Москве ожидается солнечная, ясная погода, в дневное время температура воздуха будет подниматься до +24.. +30°, в ночное время температура будет снижаться до +15.. +20°.

Начиная с пятницы, 12 июня, в Москве возможна небольшая облачность, возможны кратковременные дожди. В выходные температура воздуха немного понизится, однако все равно останется по-летнему теплой: +18.. +23°.


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Теги: 
погода  Гидрометцентр  прогноз погоды 

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