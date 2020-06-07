7 июня. Mossovetinfo.ru – В течение недели с 8-го июня в Москве ожидается по-настоящему летняя погода, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра.



В первой половине недели в Москве ожидается солнечная, ясная погода, в дневное время температура воздуха будет подниматься до +24.. +30°, в ночное время температура будет снижаться до +15.. +20°.



Начиная с пятницы, 12 июня, в Москве возможна небольшая облачность, возможны кратковременные дожди. В выходные температура воздуха немного понизится, однако все равно останется по-летнему теплой: +18.. +23°.