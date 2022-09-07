 
Актуальные темы: Украина Донбасс
Общество     07.09.2022 12:41

Какой будет погода в Москве в День города

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  прогноз погоды  День города 

6 сентября. Mossovetinfo.ru — В субботу и воскресенье, когда в Москве будет отмечаться День города, москвичей ожидает комфортная, но прохладная погода, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного специалиста Метеобюро Москвы Татьяну Позднякову.

По прогнозам синоптиков, в субботу и воскресенье ожидается в целом ясная погода без осадков, однако температура воздуха будет ниже климатической нормы.

В субботу и воскресенье в дневное время температура воздуха будет прогреваться до +13.. +15, в ночь с субботы на воскресенье температура упадет до +3.. +5 градусов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  прогноз погоды  День города 

Возврат к списку

Лента новостей

12:41 Общество Какой будет погода в Москве в День города

11:51 Другое Назван расширенный состав сборной России на осенние матчи

11:01 Власть Путин предложил продлить программу дальневосточной ипотеки до 2030 года

10:05 Власть Инфляция в России идет на снижение - Путин

09:09 Город (Москва и область) Культурные площадки Москвы подготовили программу ко Дню города

Актуальные материалы

11:40 Город (Москва и область) Какие улицы перекроют в Москве в связи с празднованием Дня города

09:35 В России Какие дни будут нерабочими в России в 2023 году

11:31 Общество VK предупредит пользователей об утечке паролей в других сервисах

16:05 В мире Путин: однополярное мироустройство становится тормозом для развития цивилизации

07:50 Мнения Путин: Запад хочет воевать с нами «до последнего украинца». Это трагедия для украинского народа

06:32 В мире Путин назвал освобождение Донбасса, безопасность России, конечной целью спецоперации

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru