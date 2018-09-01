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Общество     01.09.2018 14:09

Какой будет погода в Москве в начале осени

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Теги:  погода 

1 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве в первые дни сентября сохранится теплая погода. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Днем столбики термометров будут подниматься до 27 градусов тепла, а ночью не опустятся ниже 11 градусов.  Будет переменная облачность, без осадков.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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