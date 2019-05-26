26 мая. Mossovetinfo.ru – Облачная погода с прояснениями ожидается в Москве в воскресенье, 26 мая, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает центр погоды «Фобос».



Максимальная температура воздуха составит +21…+23°, в Подмосковье +19…+24°.



Атмосферное давление составит 740 миллиметров ртутного столба.