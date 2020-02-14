14 февраля. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 15 и 16 февраля в Москве сохранится аномально теплая погода, сообщает центр погоды «Фобос».
В субботу и воскресенье в Москве ожидаются небольшие осадки, температура воздуха днем +1...+2°.
По прогнозам синоптиков, в начале следующей неделе в Москву придет ненастье, температура воздуха вырастет, однако пойдут дожди и усилиться ветер.
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