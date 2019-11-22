22 ноября. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 23 и 24 ноября в Москве ожидается холодная, преимущественно ясная погода без существенных осадков, сообщает центр погоды «Фобос».
В дневное время температура воздуха в Москве ожидается на уровне -2…-4°, в ночное время температура будет опускаться до -5…-10°. При этом в столице будет сохранятся повышенное атмосферное давление.
Ожидается, что с понедельника в Москве начнется потепление, в дневное время температура вновь будет подниматься выше ноля.
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