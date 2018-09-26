Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     26.09.2018 13:16

Какой отдых выбирали россияне летом 2018 года

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  ВЦИОМ  опросы  отдых  отпуск 

26 сентября. Mossovetinfo.ru – Стало известно какие виды отдыха были наиболее популярны среди россиян в 2018 году, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Самым популярным видом отдыха россияне назвали отдых на даче, такой вид отдыха выбрали 35% участников опроса. На втором месте походы, рыбалка и охота, данный вид отдыха в качестве наиболее предпочтительного назвали 34% респондентов. На третьем месте экскурсии, путешествия и отдых дома – такой вид отдыха выбрал 31% опрошенных.

Прошедшим летом дачный отдых выбрали 25% россиян. 32% опрошенных предпочли летом отдыхать дома. Съездили на курорты Черного моря чуть более 9% опрошенных. 6% участников опроса в летний период ездили отдыхать за границу. 22% опрошенных вообще не ездили в отпуск прошедшим летом.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
ВЦИОМ  опросы  отдых  отпуск 

Возврат к списку

Лента новостей

14:23 Власть Госдума приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе

13:44 В России Правительство утвердило поэтапную индексацию тарифов ЖКХ в 2019 года

13:37 Город (Москва и область) Жители еще 30 домов начнут переезд по программе реновации до конца года

13:16 Общество Какой отдых выбирали россияне летом 2018 года

12:35 Город (Москва и область) Хрипун: скорая помощь в Москве – самая быстрая в Европе

Актуальные материалы

18:31 Город (Москва и область) Собянин призвал депутатов Мосгордумы принять активное участие в развитии программы «Мой район»

10:01 Город (Москва и область) В московских поликлиниках медкарты оснастят радиометками

09:07 Город (Москва и область) Представителем мэра Москвы в Мосгордуме стала Наталья Сергунина

08:55 Город (Москва и область) В Москве реорганизованы два департамента

12:45 Город (Москва и область) Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет

14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы

13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru