26 сентября. Mossovetinfo.ru – Стало известно какие виды отдыха были наиболее популярны среди россиян в 2018 году, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Самым популярным видом отдыха россияне назвали отдых на даче, такой вид отдыха выбрали 35% участников опроса. На втором месте походы, рыбалка и охота, данный вид отдыха в качестве наиболее предпочтительного назвали 34% респондентов. На третьем месте экскурсии, путешествия и отдых дома – такой вид отдыха выбрал 31% опрошенных.



Прошедшим летом дачный отдых выбрали 25% россиян. 32% опрошенных предпочли летом отдыхать дома. Съездили на курорты Черного моря чуть более 9% опрошенных. 6% участников опроса в летний период ездили отдыхать за границу. 22% опрошенных вообще не ездили в отпуск прошедшим летом.