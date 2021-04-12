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Общество     12.04.2021 06:55

Кандидатом от власти по Центральному округу Москвы "подталкивают" координатора "Лиза Алерт" Олега Леонова - СМИ

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Теги:  Госдума  выборы  центральный округ Москвы  208 

12 апреля. Mossovetinfo.ru - Как стало известно "Коммерсантъ ", кандидатом от власти по Центральному округу Москвы может стать координатор поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Олег Леонов. Однако сам "спасатель" О.Леонов, - глава административной группы проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) заявил "Коммерсантъ", что решение еще не принял, хотя к этому его "со всех сторон подталкивают".

Ранее от участия в выборах по Центральному округу отказался популярный у горожан экс-глава департамента культуры Москвы Сергей Капков, которого так же со всех сторон "подталкивали".

Московские власти, после десантирования от выборов в Госдуму С.Капкова, вернулись к варианту с выдвижением на новый срок действующего депутата по этому округу Николая Гончара. Однако, по оценке авторов экспертного доклада, о которой ранее сообщал "Коммерсантъ ", Николай Гончар вызывают у избирателей чувство «электоральной усталости». Поэтому власть ищет "запасные" варианты, которые в ходе выборов могут стать основными. Ожидается, что Николай Гончар будет участвовать в выборах как кандидат от власти и пройдет через процедуру партийных праймериз, на которые пока не заявился. Леонов, при принятии решения об участии в выборах в Госдуму в ЦАО, вероятно, пойдет "самовыдвиженцем".

Состав основных кандидатов в Госдуму по 208 Центральному округу Москвы пока не определен. Этот округ принято считать самым конкурентным и протестным из всех одномандатных округов России. В территорию Центрального округа в Госдуму входят три округа в Мосгордуму. В 2019 году оппозиция выиграла все три входящих в него округа на выборах в Мосгордуму. В 2017 году большинство на муниципальных выборах в ЦАО так же получила оппозиция.

По мнению главного редактора ИА МОССОВЕТ Юрия Загребного, история с "самовыдвижением"  Олега Леонова ("Лиза Алерт")  по ЦАО может стать повторением истории с выдвижением по этому же округу в 2019 году в Мосгордуму Нюты Федермейсер. Основатель Фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер  снялась с выборов в Мосгордуму после того, как в ее адрес и адрес Фонда пошли многочисленные обвинения в неприемлемом сотрудничестве с властью и использовании имиджа Фонда для противостояния оппозиции. "Подталкиваемый к выборам Леонов, возможно и не снимется с выборов, если начнет сбор подписей, однако к дню выборов получит максимум критики и, вероятно, более низкий рейтинг, чем на старте кампании", - отметил Ю.Загребной.

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Теги: 
Госдума  выборы  центральный округ Москвы  208 

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