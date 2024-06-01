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Общество     18.06.2024 17:21

Кетеван Хараидзе изменили меру пресечения на домашний арест

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Теги:  Тверской  Кетеван Хараидзе 

18 июня — Mossovetinfo.ru — Тверской районный суд на заседании 18 июня изменил меру пресечения Кетеван Хараидзе, муниципальному депутату двух созывов в районе Тверской, на домашний арест, - сообщает корреспондент ИА МОССОВЕТ.

Следующее заседание суда по делу Хараидзе состоится 5 июля. Тверской суд рассмотрит дело в новом составе.

На минувшей неделе Хараидзе была этапирована из колонии в Москву в связи с тем, что ранее судебная коллегия Второго кассационного суда определила, что Тверской суд при вынесении приговора допустил противоречия в своих выводах относительно наличия умысла у осужденной на обман, не дав оценку тому, что представители застройщика знали об отсутствии у депутата и ее соучастника полномочий для разрешения конфликта, а также о том, что представитель заказчика сам предложил денежное вознаграждение, которое принял один из старших по дому, осужденный в особом порядке.

В начале мая апелляция Московского городского суда вслед за Вторым кассационным судом общей юрисдикции отменила обвинительный приговор бывшему столичному муниципальному депутату Тверского района Кетеван Хараидзе, которая была осуждена в декабре 2022 года на 4 года колонии за мошенничество.

Хараидзе вину не признала и настаивает на оправдании, а найденные у нее при обыске, проводимом жарким летом 2022 года в зимнем пальто 10 тысяч рублей, якобы из тех, которые получил один из осужденных по данному делу, Хараидзе назвала подброшенными.

Избиратели одного из многомандатных округов Тверского района избрали в сентябре 2022 года Кетеван (Кети) Хараидзе, находившуюся ко дню выборов под домашним арестом, вновь своими муниципальным депутатом. Совет депутатов района Тверской в 2023 году лишил Хараидзе депутатских полномочий.

На снимке - новый герб Тверского района Москвы


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Теги: 
Тверской  Кетеван Хараидзе 

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