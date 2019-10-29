29 октября. Mossovetinfo.ru – Холодная погода и дожди ожидаются в Москве во вторник, 29 октября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве +4…+6°, по области +2…+7°. Атмосферное давление понизится и составит 741 миллиметр ртутного столба.
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