29 октября. Mossovetinfo.ru – Холодная погода и дожди ожидаются в Москве во вторник, 29 октября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +4…+6°, по области +2…+7°. Атмосферное давление понизится и составит 741 миллиметр ртутного столба.