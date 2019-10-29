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Общество     29.10.2019 08:11

Холодная и дождливая погода ожидается в Москве 29 октября

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Теги:  погода 

29 октября. Mossovetinfo.ru – Холодная погода и дожди ожидаются в Москве во вторник, 29 октября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве +4…+6°, по области +2…+7°. Атмосферное давление понизится и составит 741 миллиметр ртутного столба.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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