25 ноября. Mossovetinfo.ru – Холодная погода и переменная облачность без осадков ожидаются в Москве в понедельник, 25 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве -1…-3°, по области 0…-5°. Атмосферное давление понизится и составит 756 миллиметров ртутного столба.