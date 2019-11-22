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Общество
25.11.2019, 08:13
Холодная погода без осадков ожидается в Москве 25 ноября
25 ноября. Mossovetinfo.ru – Холодная погода и переменная облачность без осадков ожидаются в Москве в понедельник, 25 ноября, сообщает центр погоды «Фобос». В течение дня температура воздуха ...
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Общество
22.11.2019, 14:30
Какой будет погода в Москве в выходные, 23 и 24 ноября
22 ноября. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 23 и 24 ноября в Москве ожидается холодная, преимущественно ясная погода без существенных осадков, сообщает центр погоды «Фобос». В дневно...
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Общество
22.11.2019, 08:10
Морозная и ясная погода ожидается в Москве 22 ноября
22 ноября. Mossovetinfo.ru – Солнечная, но морозная погода, с температурой воздуха на 4-5 градусов ниже многолетних значений, ожидается в Москве в пятницу, 22 ноября, сообщает центр погоды «Фобос»....