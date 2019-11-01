Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     01.11.2019 08:14

Холодная погода и мокрый снег ожидаются в Москве 1 ноября

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода 

1 ноября. Mossovetinfo.ru – Холодная пасмурная погода и мокрый снег ожидаются в Москве в пятницу, 1 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве 0…+2°, по области -1…+2°. Атмосферное давление немного снизится и составит 746 миллиметров ртутного столба.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода 

Возврат к списку

Лента новостей

08:56 Город (Москва и область) Московские отделы ЗАГС с 1 ноября работают без перерыва на обед

08:49 Город (Москва и область) Мобильные пункты вакцинации работают последний день 1 ноября

08:40 Общество 349 предложений москвичей планируется реализовать по итогам краудсорсинг-проекта «Мой парк»

08:14 Общество Холодная погода и мокрый снег ожидаются в Москве 1 ноября

16:59 Город (Москва и область) На рынке недвижимости в Москве появились квартиры площадью в 11 квадратных метров

Актуальные материалы

17:00 Город (Москва и область) Некрасовскую линию метро планируют продлить в центр Москвы

16:12 Город (Москва и область) Температуру в домах Москвы повысят в связи с похолоданием

13:04 Город (Москва и область) Большинство преступлений в Москве совершают «гастролеры» - Собянин

12:05 Город (Москва и область) Сезон велопроката в Москве продлен до 17 ноября

12:33 В России ПФР рассказал о возможности досрочно выйти на пенсию

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru