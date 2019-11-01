1 ноября. Mossovetinfo.ru – Холодная пасмурная погода и мокрый снег ожидаются в Москве в пятницу, 1 ноября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве 0…+2°, по области -1…+2°. Атмосферное давление немного снизится и составит 746 миллиметров ртутного столба.