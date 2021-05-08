Холодно и аномальные дожди: погода в Москве 8 мая резко ухудшится

8 мая. Mossovetinfo.ru – Погода в Москве 8 мая по ходу дня будет только ухудшаться. В городе ожидаются аномальные дожди, атмосферное давление будет низким. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец на своей странице в Instagram.



Синоптики прогнозируют, что за сутки в Москве выпадет до 29 миллиметров осадков, что составляет 57 процентов месячной нормы осадков. Такие ливни в столице случают в среднем один раз в 25 лет. Последние два раза такая погода 8 мая наблюдалась в Москве в 1987 и 2017 годах.



Днем будет прохладно — воздух не прогреется выше 11 градусов тепла, что примерно на 8 градусов ниже нормы. Москвичей также предупреждают о низком атмосферном давлении – оно «рухнет» до 378 миллиметров ртутного столба.