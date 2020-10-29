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Общество     29.10.2020 15:56

Климатическая зима придет в Москву с опозданием на 2-3 недели

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Теги:  погода  прогноз погоды  зима 

29 октября. Mossovetinfo.ru – Климатическая зима в этом году придет в Москву с опозданием на 2-3 недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Обычно зимняя погода приходит в Москве в районе 10 ноября, в это время происходит сдвиг температуры в пользу отрицательных значений. Однако, по прогнозам синоптиков, в этом году климатическая зима придет в Москву не раньше конца ноября.

При этом, даже после того, как в Москву придут морозы, в первое время они будут неустойчивыми. Периоды минусовой погоды будут сменяться оттепелями.


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Теги: 
погода  прогноз погоды  зима 

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