29 октября. Mossovetinfo.ru – Климатическая зима в этом году придет в Москву с опозданием на 2-3 недели, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.



Обычно зимняя погода приходит в Москве в районе 10 ноября, в это время происходит сдвиг температуры в пользу отрицательных значений. Однако, по прогнозам синоптиков, в этом году климатическая зима придет в Москву не раньше конца ноября.



При этом, даже после того, как в Москву придут морозы, в первое время они будут неустойчивыми. Периоды минусовой погоды будут сменяться оттепелями.