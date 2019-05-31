31 мая. Mossovetinfo.ru – Комфортная погода, переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в Москве в субботу и воскресенье 1 и 2 июня, сообщает центр погоды «Фобос».



В субботу в Москве ожидается малооблачная погода без осадков, температура воздуха днем достигнет +20..22°. В воскресенье температура воздуха немного вырастет и достигнет +23..25°, возможны небольшие дожди.



В понедельник погода существенно не изменится, со вторника ожидается рост температуры, в Москву вернется жара, температура воздуха вырастет до +28°.