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Общество     31.05.2019 14:34

Комфортная погода и небольшие дожди ожидаются в Москве в выходные

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Теги:  погода 

31 мая. Mossovetinfo.ru – Комфортная погода, переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в Москве в субботу и воскресенье 1 и 2 июня, сообщает центр погоды «Фобос».

В субботу в Москве ожидается малооблачная погода без осадков, температура воздуха днем достигнет +20..22°. В воскресенье температура воздуха немного вырастет и достигнет +23..25°, возможны небольшие дожди.

В понедельник погода существенно не изменится, со вторника ожидается рост температуры, в Москву вернется жара, температура воздуха вырастет до +28°.


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Карта места

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Теги: 
погода 

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