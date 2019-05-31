31 мая. Mossovetinfo.ru – Комфортная погода, переменная облачность и небольшие дожди ожидаются в Москве в субботу и воскресенье 1 и 2 июня, сообщает центр погоды «Фобос».
В субботу в Москве ожидается малооблачная погода без осадков, температура воздуха днем достигнет +20..22°. В воскресенье температура воздуха немного вырастет и достигнет +23..25°, возможны небольшие дожди.
В понедельник погода существенно не изменится, со вторника ожидается рост температуры, в Москву вернется жара, температура воздуха вырастет до +28°.
15:08 Город (Москва и область) Собянин осмотрел ход работ по реконструкции Бесединской развязки
14:34 Общество Комфортная погода и небольшие дожди ожидаются в Москве в выходные
13:53 Город (Москва и область) В Таганском районе Москвы построят жилой дом по программе реновации
13:05 Власть Российским аэропортам присвоил имена выдающихся соотечественников
12:58 Город (Москва и область) В результате грозы в Москве упали 11 деревьев, повреждено 9 автомобилей
12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье
10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона
10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая
15:48 Город (Москва и область) Движение на западе Москвы ограничат в связи с закрытием участка Филевской линии метро