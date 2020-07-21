21 июля. Mossovetinfo.ru - Комиссия Мосгордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах не нашла нарушений в декларации председателя МГД Алексея Шапошникова. Запрос на проверку ранее подал депутат от фракции «Справедливая Россия» Михаил Тиманов. Он же и еще восемь депутатов ранее предложили снять Шапошникова с поста председателя Мосгордумы.
В конце мая на сайте Мосгордумы появилась информация о том, что в 2019 году Шапошников задекларировал доход более чем в 1,95 миллиарда рублей. По словам председателя Мосгордумы, данный доход ему принесла продажа пакета акций компании «Северянин», который он собирал более 10 лет. Он отметил, что акции приобретались на рынке у других акционеров еще до того, как Шапошников стал муниципальным депутатом. Кроме того, они были указаны в декларации в 2014 году, когда Шапошников был кандидатом в депутаты.
17:21 Общество Комиссия Мосгордумы не нашла нарушений в декларации Шапошникова
17:00 В мире Ограничения на пересечение границы России и Абхазии продлены до 28 июля
16:53 Власть Госдума приняла в I чтении законопроект об удаленной работе
16:25 Общество СК объединил дела о торговле детьми суррогатных матерей в Москве и Подмосковье
15:36 Город (Москва и область) Москвичи выберут лучшие парки города
19:47 Город (Москва и область) День города в Москве планируется отметить по расписанию - Собянин
13:18 Город (Москва и область) Собянин рассказал, когда появится график переселения по программе реновации
10:16 Город (Москва и область) Для программы реновации утверждено уже более 450 площадок
10:02 Город (Москва и область) Специальные автобусные маршруты запустили в Москве на время ремонта поликлиник
23:25 Город (Москва и область) На допвыборах мундепов 13 сентября в Москве будет электронное голосование
10:58 Город (Москва и область) Госпитали в выставочных залах «Крокус Экспо» планируется закрыть - Воробьев
11:39 Город (Москва и область) Начался капремонт Большого каменного моста, движение ограничено