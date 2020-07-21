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Общество     21.07.2020 17:21

Комиссия Мосгордумы не нашла нарушений в декларации Шапошникова

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Теги:  Мосгордума  МГД  декларация  Алексей Шапошников  Шапошников 

21 июля. Mossovetinfo.ru - Комиссия Мосгордумы по контролю за достоверностью сведений о доходах не нашла нарушений в декларации председателя МГД Алексея Шапошникова. Запрос на проверку ранее подал депутат от фракции «Справедливая Россия» Михаил Тиманов. Он же и еще восемь депутатов ранее предложили снять Шапошникова с поста председателя Мосгордумы.

В конце мая на сайте Мосгордумы появилась информация о том, что в 2019 году Шапошников задекларировал доход более чем в 1,95 миллиарда рублей. По словам председателя Мосгордумы, данный доход ему принесла продажа пакета акций компании «Северянин», который он собирал более 10 лет.  Он отметил, что акции приобретались на рынке у других акционеров еще до того, как Шапошников стал муниципальным депутатом. Кроме того, они были указаны в декларации в 2014 году, когда Шапошников был кандидатом в депутаты. 


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Теги: 
Мосгордума  МГД  декларация  Алексей Шапошников  Шапошников 

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