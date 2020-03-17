17 марта. Mossovetinfo.ru – Комиссия по развитию гражданского общества Общественной палаты Москвы поддержала предложение заместителя председателя ОП Алексея Венедиктова об обращении ОП Москвы к президенту России о переносе голосования по поправке в Конституцию из-за распространения коронавируса, об этом сам Венедиктов сообщил в своем telegram-канале.



За предложение Венедиктова проголосовали 13 членов комиссии, против 4, еще 7 воздержались.



В понедельник Конституционный суд признал, что закон о поправке в Конституцию, ранее принятый Госдумой и одобренный Советом Федерации, не противоречит основному закону страны. Вступить в силу закон должен после одобрения на всероссийском голосовании, которое планируется провести 22 апреля.