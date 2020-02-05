Другие материалы
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Общество
06.02.2020, 13:40
Комитет гражданских инициатив выступил в защиту общества «Мемориал»
6 февраля. Mossovetinfo.ru – Комитет гражданских инициатив на своем официальном сайте опубликовал заявление в поддержку Международного историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал...
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Общество
06.02.2020, 08:50
В Москве снова потеплеет в начале второй недели февраля
6 февраля. Mossovetinfo.ru – Установившаяся в Москве морозная погода продлится недолго, уже в начале второй недели февраля в Москву вернутся оттепели, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сп...
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Общество
05.02.2020, 12:09
Прокуратура принесла извинения журналисту Ивану Голунову
5 февраля. Mossovetinfo.ru – Прокуратура Западного административного округа Москвы направила официальные извинения журналисту издания «Медуза» Ивану Голунову за необоснованное уголовное преследован...