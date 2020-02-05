6 февраля. Mossovetinfo.ru – Комитет гражданских инициатив на своем официальном сайте опубликовал заявление в поддержку Международного историко-просветительского и правозащитного общества «Мемориал».



В заявлении отмечается, что в 2014-2016 году ряд организаций «Мемориала», были внесены в список иностранных агентов, а в октябре 2019 года началась компания, направленная на разорение Мемориала. Под предлогом того, что на страницах «Мемориала» в интернете не везде стоит маркировка «иностранный агент», к обществу был подан ряд исков, общая сумма штрафов по которым может достигнуть 6 миллионов рублей.



По мнению КГИ это спланированная компания, которая направлена на финансовое удушение «Мемориала».



«Уничтожение такой организации приведет к невосполнимой утрате одного из важнейших элементов в структуре гражданского общества, формирующего объемную память о сложном прошлом, без которого невозможно существование современного сложного демократического социума», - говорится в заявлении.



В заявлении также отмечается, что закон об иностранных агентах «кардинально отличается от практики зарубежных стран в отношении организаций, получающих иностранное финансирование», и является препятствием в развитии гражданского общества в России.



В связи с этим Комитет гражданских инициатив настаивает на исключении «Мемориала» из реестра иностранных агентов, а также считает необходимым отменить закон об иностранных агентах от 20 июля 2012 года и последующие законодательные акты с ним связанные.



Свои подписи под заявление поставили:



Александр Архангельский, Иван Бегтин, Андрей Галиев, Леонид Гозман, Яков Гордин, Юлий Гусман, Михаил Дмитриев, Ирина Карелина, Андрей Колесников, Василий Мельниченко, Андрей Нечаев, Дмитрий Орешкин, Игорь Потоцкий, Иосиф Райхельгауз, Александр Рубцов, Николай Сванидзе, Дмитрий Травин, Марк Урнов, Виталий Ушканов, Сергей Цыпляев, Игорь Юргенс, Яна Яковлева.