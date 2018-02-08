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Общество     08.02.2018 20:10

Комментарий экс депутата р-на Алексеевский Войтюка в связи со сложением полномочий

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Теги:  Москва  депутат  Войтюк  Совет депутатов  Алексеевский  полномочия  сложение 

8 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В среду, 7 февраля, в Алексеевском районе Москвы, в рамках вопроса «Об отставке по собственному желанию депутата Совета депутатов муниципального округа Алексеевский по 2 избирательному округу Войтюка А.И.» была принята отставка депутата Войтюка. На выборах муниципальных депутатов Москвы, прошедших в сентябре 2017 года, Войтюк был выдвинут кандидатом партией «Яблоко» По запросу ИА «Моссовет» пресс-служба партии «Яблоко» предоставила комментарий А.Войтюка о причинах отставки.

Войтюк объясняет свою отставку изменениями в формате и в графике работы, и невозможностью полноценно совмещать работу по основному месту занятости с работой в Совете депутатов. Деятельность муниципального депутата в Москве, напомним, осуществляется на общественных началах, в свободное от основной работы (занятости) время.

ИА «Моссовет» публикует полный текст комментария от Александра Войтюка, поступивший в редакцию из пресс-службы партии «Яблоко» (орфография и пунктуация – сохранены):

«Я написал заявление об отставке по собственному желанию 15 января. По закону у Совета депутатов есть месяц, чтобы принять мою отставку и досрочно прекратить мои полномочия как депутата. Вчера (07 февраля) прошел Совет, и насколько я в курсе, на нем принято решение - большинство депутатов проголосовало "за" мою отставку.
Из Совета депутатов я решил уйти в связи с очень высокой загрузкой на работе (меня перевели на другое юридическое лицо после моего избрания депутатом, сейчас у меня ненормированный рабочий день). Я пытался несколько месяцев совмещать работу с Советом, но полноценно это делать не получалось, а числиться в Совете как говорится ради галочки я считаю неправильным.
Александр Войтюк».

Между тем, в Совете депутатов муниципального округа Алексеевский продолжают работу (депутатскую деятельность), еще три избранных депутата, выдвинутых партией «Яблоко». А в субботу, 10 февраля, в 16 часов, кандидат в президенты России Григорий Явлинский встретится с избирателями в Алексеевском районе в конференц-зале гостиницы «Космос». Григорий Явлинский ответит на вопросы жителей и расскажет о своей предвыборной программе. Явлинский будет проводить встречи с москвичами в разных районах столицы еженедельно, вплоть до выборов.

Справка ИА «Моссовет» (по данным сайта Совета депутатов муниципального округа Алексеевский): 
Войтюк Александр Иванович
· 14.06.1973 г.р.
· Место проживания: город Москва, район Алексеевский
· Образование высшее, учитель русского языка, литературы и истории
· Работает в ООО "УРАЛСИБ-Стиль жизни", шеф-редактор
· Избирательный округ № 2
· Выдвинут региональным отделением политической партии "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" в городе Москве
· Беспартийный



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Теги: 
Москва  депутат  Войтюк  Совет депутатов  Алексеевский  полномочия  сложение 

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