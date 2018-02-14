«Комнату пыток» при проверке хостел-сауны в Москве обнаружили единороссы

14 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В ходе проверки хостел-сауны, расположенной по адресу: ул. Совхозная, д.16 активистами партийного проекта «Безопасная столица» были выявлены многочисленные нарушения, в том числе «для любителей «экстрима» внутри сауны была незаконно вырыта «комната пыток»»



«Проект «Безопасная столица» будет добиваться скорейшего закрытия данного заведения», - сообщает портал «Единой России» moscow.er.ru.



«За помощью накануне обратились жители, которые страдали от сильного шума и большого количество посетителей досугового центра. В ходе проверки выяснилось, что владелец хостела устроил притон по оказанию различных услуг, а для любителей «экстрима» внутри сауны была незаконно вырыта «комната пыток», - отмечается в сообщении.