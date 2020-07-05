5 июля. Mossovetinfo.ru – Комнаты прохлады открылись во всех в центрах социальнлого обслуживания Москвы. Об этом сообщает mos.ru.



В комнатах созданы условия для отдыха людей, страдающих от негативных последствий из-за жары. В помещениях установлены кондиционеры, для посетителей есть кулеры с водой, телевизоры, также можно почитать книги.



График работы комнат прохлады: понедельника — четверг с 09:00 до 20:00, в пятницу — с 09:00 до 18:45, в субботу — с 09:00 до 16:00.