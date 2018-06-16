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Общество     16.06.2018 15:12

Конференция «Альянса Зеленых» выдвинула кандидатов в главы Москвы и Подмосковья

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Теги:  Альянс зеленых  выборы  Закондырин  Белова 

16 июня. Mossovetinfo.ru - Конференции партии «Альянс зеленых» в субботу выдвинули кандидатов на посты мэра Москвы и губернатора Подмосковья.
Победитель «зелёных праймериз», лидер партии Александр Закондырин выдвинут на должность мэра Москвы. Кандидатом на пост губернатора Московской области выдвинута руководитель областного отделения партии Лилия Белова.

В предвыборной кампании партийные выдвиженцы будут критиковать действующую власть за обострение «мусорной проблемы» и добиваться объединения Москвы и области в один регион.

Ранее, и интервью ИА «Моссовет» А.Закондырин объяснил почему объединение Москвы и Подмосковья – объективная необходимость. 

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Теги: 
Альянс зеленых  выборы  Закондырин  Белова 

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