Конструктивистский жилмассив на Русаковской готовят к сносу - Архнадзор

26 февраля. /Mossovetinfo.ru/. 5 марта может начаться снос Русаковского жилмассива,- одного из образцов московского конструктивизма, может начаться уже. «Лишь дом 8, включенный столичными властями в программу реновации, удалось внести в авторизованные мэрией списки сохраняемых зданий (реновации без сноса). Пополнить эти списки может и дом 2/1 по ул. Гаврикова, чья судьба будет решаться на стадии подготовки проектов планировки. Но Русаковка - целостный ансамбль, достойный быть сохраненным целиком», - сообщили ИА «Моссовет» в Общественном движении «Архнадзор».



О предполагаемом сносе Русаковского жилмассива с 5 марта сообщил глава управы Красносельского района Сергей Носков на встрече с жителями 21 февраля.



Московская Русаковка – заповедник авангардистской архитектуры, демонстрирующей ценности довоенной городской жизни. Комплекс отметил в прошлом году свой 90-летний юбилей, напоминает «Архнадзор».