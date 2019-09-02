2 сентября. Mossovetinfo.ru – По-летнему теплая погода, переменная облачность и кратковременные дожди ожидаются в Москве в понедельник, 2 сентября, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве +23…+25°, по области +21…+26°. Атмосферное давление составит 748 миллиметров ртутного столба.