9 ноября. Mossovetinfo.ru – Традиционная новогодняя елка в Государственном Кремлевском дворец предстоящей зимой будет проведена без зрителей, однако трансляцию представления можно будет увидеть по телевидению и в интернете, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу Московской федерации профсоюзов.
Решение провести елку без зрителей было принято, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.
Представление будет называться «Пятое время года, или Кто придумал Новый год», а сюжет будет связан с книгами и гаджетами. Съемками телевизионной версии будет заниматься телеканал «Карусель». Представление будет посвящено книгам и гаджетам и будет проходить в мультимедийном формате с использованием компьютерной графики и спецэффектов.
Транслировать новогоднее представление будут по центральным каналам, кроме того, будет доступна трансляция в интернете. Таким образом, увидеть новогоднее представление смогут миллионы детей.
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