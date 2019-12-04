4 декабря. Mossovetinfo.ru – Ледяной дождь ожидается в Москве в ночь на четверг, 5 декабря, сообщает центр погоды «Фобос».



Сообщается, что в течение дня среды, 4 декабря, температура воздуха в Москве не поднимется выше -1°, ожидается небольшой снегопад. Однако в ночное время температура воздуха начнет расти и в этот период в городе возможен ледяной дождь.



Начиная с четверга в Москве ожидается теплая погода, температура воздуха повыситься до +1…+3°. Также ожидаются дожди, в результате появившийся в Москве небольшой снежный покров исчезнет.