Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     04.12.2019 13:06

Ледяной дождь ожидается в Москве в ночь на 5 декабря

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  погода  ледяной дождь 

4 декабря. Mossovetinfo.ru – Ледяной дождь ожидается в Москве в ночь на четверг, 5 декабря, сообщает центр погоды «Фобос».

Сообщается, что в течение дня среды, 4 декабря, температура воздуха в Москве не поднимется выше -1°, ожидается небольшой снегопад. Однако в ночное время температура воздуха начнет расти и в этот период в городе возможен ледяной дождь.

Начиная с четверга в Москве ожидается теплая погода, температура воздуха повыситься до +1…+3°. Также ожидаются дожди, в результате появившийся в Москве небольшой снежный покров исчезнет.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
погода  ледяной дождь 

Возврат к списку

Лента новостей

13:06 Общество Ледяной дождь ожидается в Москве в ночь на 5 декабря

11:56 Город (Москва и область) Начался снос киноцентра «Соловей»

11:07 Происшествия Более 500 человек эвакуировали утром 4 декабря из школы в ЮЗАО после сообщения о заложенной бомбе

11:00 В России Названа стоимость набора продуктов для оливье

10:43 Город (Москва и область) По программе реновации в Москве строится более 140 домов

Актуальные материалы

16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года

16:02 Город (Москва и область) Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года

08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина

08:24 Власть Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

17:52 Власть Сотрудникам транспортной безопасности разрешили использовать электрошокеры

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru