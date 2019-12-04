4 декабря. Mossovetinfo.ru – Ледяной дождь ожидается в Москве в ночь на четверг, 5 декабря, сообщает центр погоды «Фобос».
Сообщается, что в течение дня среды, 4 декабря, температура воздуха в Москве не поднимется выше -1°, ожидается небольшой снегопад. Однако в ночное время температура воздуха начнет расти и в этот период в городе возможен ледяной дождь.
Начиная с четверга в Москве ожидается теплая погода, температура воздуха повыситься до +1…+3°. Также ожидаются дожди, в результате появившийся в Москве небольшой снежный покров исчезнет.
13:06 Общество Ледяной дождь ожидается в Москве в ночь на 5 декабря
11:56 Город (Москва и область) Начался снос киноцентра «Соловей»
11:07 Происшествия Более 500 человек эвакуировали утром 4 декабря из школы в ЮЗАО после сообщения о заложенной бомбе
11:00 В России Названа стоимость набора продуктов для оливье
10:43 Город (Москва и область) По программе реновации в Москве строится более 140 домов
16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года
16:02 Город (Москва и область) Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года
08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина
08:24 Власть Путин подписал закон о физлицах-иноагентах
17:52 Власть Сотрудникам транспортной безопасности разрешили использовать электрошокеры