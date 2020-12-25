25 декабря. Mossovetinfo.ru - Легкий мороз, небольшие снегопады и пасмурная погода ожидаются в Москве в субботу и воскресенье, 26 и 27 декабря, сообщает центр погоды «Фобос».



По прогнозам синоптиков, в субботу ожидается пасмурная погода, небольшой снегопад, температура воздуха -1..-3. В воскресенье давление в Москве начнет расти, температура понизиться до -7..-9°, будет по-прежнему облачно.



В начале следующей недели похолодает, однако на фоне антициклона ожидается ясная погода бес осадков.