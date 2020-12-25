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Общество     25.12.2020 17:46

Легкий мороз и небольшие снегопады ожидаются в Москве 26 и 27 декабря

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Теги:  погода  прогноз погоды 

25 декабря. Mossovetinfo.ru - Легкий мороз, небольшие снегопады и пасмурная погода ожидаются в Москве в субботу и воскресенье, 26 и 27 декабря, сообщает центр погоды «Фобос».

По прогнозам синоптиков, в субботу ожидается пасмурная погода, небольшой снегопад, температура воздуха -1..-3. В воскресенье давление в Москве начнет расти, температура понизиться до -7..-9°, будет по-прежнему облачно.

В начале следующей недели похолодает, однако на фоне антициклона ожидается ясная погода бес осадков.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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