Другие материалы
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Общество
13.03.2019, 08:14
Легкое похолодание и небольшой снег ожидаются в Москве 13 марта
13 марта. Mossovetinfo.ru – В среду, 13 марта в Москве температура в Москве опустится чуть ниже климатической нормы, ожидается переменная облачность и небольшой снег, сообщает центр погоды «Фобос»....
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Общество
12.03.2019, 10:06
За наличие дресс-кода в школах выступают более 70% родителей в России
12 марта. Mossovetinfo.ru – Более 70% российских родителей выступают за наличие в школах дресс-кода, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные исследования, проведенного Mail.ru. За наличие д...
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Общество
12.03.2019, 08:10
Неустойчивая погода ожидается в Москве 12 марта
12 марта. Mossovetinfo.ru – Облачная погода с прояснениями и кратковременный снегопад во второй половине дня ожидаются в Москве во вторник, 12 марта, сообщает центр погоды «Фобос». В течение...