13 марта. Mossovetinfo.ru – В среду, 13 марта в Москве температура в Москве опустится чуть ниже климатической нормы, ожидается переменная облачность и небольшой снег, сообщает центр погоды «Фобос».



В течение дня температура воздуха в Москве составит 0…-2°, в Подмосковье -4…+1°. Атмосферное давление поднимется до 746 миллиметров ртутного столба.