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Общество     13.03.2019 08:14

Легкое похолодание и небольшой снег ожидаются в Москве 13 марта

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Теги:  погода 

13 марта. Mossovetinfo.ru – В среду, 13 марта в Москве температура в Москве опустится чуть ниже климатической нормы, ожидается переменная облачность и небольшой снег, сообщает центр погоды «Фобос».

В течение дня температура воздуха в Москве составит 0…-2°, в Подмосковье -4…+1°. Атмосферное давление поднимется до 746 миллиметров ртутного столба.


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Теги: 
погода 

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