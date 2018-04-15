15 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве в понедельник будет солнечно и по-июньски тепло. Об этом сообщает центр погода «Фобос».



В столице ожидается около +20⁰. Во вторник-среду пройдут дожди, похолодает – к среде до +11⁰. Но в конце недели погода наладится, и станет на пару градусов теплее.