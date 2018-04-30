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Общество     30.04.2018 08:59

Летняя погода ждет москвичей в последний день апреля

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Теги:  погода 

30 апреля. Mossovetinfo.ru - Летняя погода ждет москвичей в последний день апреля (30 числа). Об этом сообщает центр погоды «Фобос».

Днем в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, во второй половине дня местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза.

Максимальная температура воздуха в столице составит +20…+22°, по области +18…+23°.

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Карта места

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Теги: 
погода 

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