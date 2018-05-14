Другие материалы
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Общество
15.05.2018, 08:17
Болельщики ЧМ-2018 получат скидки в кафе и ресторанах Парка Горького, «Музеона» и «Зарядья»
15 мая. Mossovetinfo.ru – Во время проведения чемпионата мира по футболу болельщики получат скидки в кафе и ресторанах на территории Парка Горького и «Музеона», а также в кафе павильонов «Запо...
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Общество
15.05.2018, 08:01
Ливни и грозы пройдут в Москве 15 мая
15 мая. Mossovetinfo.ru – Днем во вторник, 15 мая, в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, во второй половине ливни, грозы. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Максимальная те...
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Общество
14.05.2018, 16:06
Запись детей в проект «Московская смена» откроется 25 мая
14 мая. Mossovetinfo.ru – Очередной сезон программы «Московская смена» стартует в Москве, сообщил на пресс-конференции руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский. В ра...