Общество 15.05.2018, 08:01 Ливни и грозы пройдут в Москве 15 мая

15 мая. Mossovetinfo.ru – Днем во вторник, 15 мая, в Москве и Подмосковье будет облачно с прояснениями, во второй половине ливни, грозы. Об этом сообщает центр погоды «Фобос». Максимальная те...