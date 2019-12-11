11 декабря. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что неоднократно встречался со своим предшественником Юрием Лужковым, однако проблемы города с ним не обсуждал, было чисто человеческое общение.



«Общими вопросами обменивались, а хозяйственные дела города практически не вмешивались в разговор. Чисто человеческое общение было», - рассказал Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.



Собянин отметил, что у него с Лужковым были разные взгляды на развитие города, но назвал это естественным, так как они руководили Москвой в разные периоды жизни города.



Мэр Москвы также подчеркнул, что никогда не критикует своего предшественника, так как лучше реализовать свои идеи.



«Ты конечно можешь не соглашаться с какими-то идеями прошлого, но критиковать персонально человека, который жил в другое время, в других условиях, перед ним стояли другие вызовы... И мне кажется он их достойно решал», - заявил Собянин.



Второй мэр Москвы Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в возрасте 83 лет. О работе Юрия Лужкова в Москве ранее писал ИА «Моссовет». С подробной биографией Лужкова можно ознакомиться здесь.



Церемония прощания с Лужковым состоится 12 декабря в Храме Христа Спасителя. Похоронен Лужков будет на Новодевичьем кладбище.