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Общество     11.12.2019 20:28

Лужков достойно решал стоящие перед ним задачи на посту мэра Москвы - Собянин

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Теги:  Сергей Собянин  Юрий Лужков  интервью 

11 декабря. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что неоднократно встречался со своим предшественником Юрием Лужковым, однако проблемы города с ним не обсуждал, было чисто человеческое общение.

«Общими вопросами обменивались, а хозяйственные дела города практически не вмешивались в разговор. Чисто человеческое общение было», - рассказал Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.

Собянин отметил, что у него с Лужковым были разные взгляды на развитие города, но назвал это естественным, так как они руководили Москвой в разные периоды жизни города.

Мэр Москвы также подчеркнул, что никогда не критикует своего предшественника, так как лучше реализовать свои идеи.

«Ты конечно можешь не соглашаться с какими-то идеями прошлого, но критиковать персонально человека, который жил в другое время, в других условиях, перед ним стояли другие вызовы... И мне кажется он их достойно решал», - заявил Собянин.

Второй мэр Москвы Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в возрасте 83 лет. О работе Юрия Лужкова в Москве ранее писал ИА «Моссовет». С подробной биографией Лужкова можно ознакомиться здесь.

Церемония прощания с Лужковым состоится 12 декабря в Храме Христа Спасителя. Похоронен Лужков будет на Новодевичьем кладбище.


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Теги: 
Сергей Собянин  Юрий Лужков  интервью 

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