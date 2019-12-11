11 декабря. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что неоднократно встречался со своим предшественником Юрием Лужковым, однако проблемы города с ним не обсуждал, было чисто человеческое общение.
«Общими вопросами обменивались, а хозяйственные дела города практически не вмешивались в разговор. Чисто человеческое общение было», - рассказал Собянин в интервью телеканалу ТВЦ.
Собянин отметил, что у него с Лужковым были разные взгляды на развитие города, но назвал это естественным, так как они руководили Москвой в разные периоды жизни города.
Мэр Москвы также подчеркнул, что никогда не критикует своего предшественника, так как лучше реализовать свои идеи.
«Ты конечно можешь не соглашаться с какими-то идеями прошлого, но критиковать персонально человека, который жил в другое время, в других условиях, перед ним стояли другие вызовы... И мне кажется он их достойно решал», - заявил Собянин.
Второй мэр Москвы Юрий Лужков скончался во вторник, 10 декабря, в возрасте 83 лет. О работе Юрия Лужкова в Москве ранее писал ИА «Моссовет». С подробной биографией Лужкова можно ознакомиться здесь.
Церемония прощания с Лужковым состоится 12 декабря в Храме Христа Спасителя. Похоронен Лужков будет на Новодевичьем кладбище.
20:38 Город (Москва и область) Подвижной состав на МЦД-1 и МЦД-2 планируется обновить за год - Собянин
20:28 Общество Лужков достойно решал стоящие перед ним задачи на посту мэра Москвы - Собянин
18:41 Общество Московские школьники установили в 2019 году рекорд на международных олимпиадах
17:31 Власть Госдума в первом чтении приняла законопроект о приравнивании вейпов к сигаретам
16:41 Город (Москва и область) Станция «Кунцевская» свяжет три линии метро и МЦД-1
13:12 Общество Юрий Лужков. Биография
19:33 Общество Фанаты российских футбольных клубов проводят масштабную акцию протеста
16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года
16:02 Город (Москва и область) Минимальный размер взноса за капремонт в Москве повысится с 1 января 2020 года
08:43 Другое Назван первый обладатель приза имени Льва Яшина