22 января. Mossovetinfo.ru – Главный редактор канала «Russia Today» Маргарита Симоньян была госпитализирована в среду, 22 января из-за проблем с сердцем, сообщает «Московский комсомолец».
Сообщается, что Симоньян стало плохо во время совещания в Администрации президента. Она была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского.
По данным telegram-канала Mash, Симоньян была госпитализирована в реанимационное отделение.
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