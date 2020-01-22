22 января. Mossovetinfo.ru – Главный редактор канала «Russia Today» Маргарита Симоньян была госпитализирована в среду, 22 января из-за проблем с сердцем, сообщает «Московский комсомолец».



Сообщается, что Симоньян стало плохо во время совещания в Администрации президента. Она была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского.



По данным telegram-канала Mash, Симоньян была госпитализирована в реанимационное отделение.