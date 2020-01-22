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Общество     22.01.2020 15:32

Маргарита Симоньян госпитализирована из-за проблем с сердцем - СМИ

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Теги:  Маргарита Симоньян  госпитализация 

22 января. Mossovetinfo.ru – Главный редактор канала «Russia Today» Маргарита Симоньян была госпитализирована в среду, 22 января из-за проблем с сердцем, сообщает «Московский комсомолец».

Сообщается, что Симоньян стало плохо во время совещания в Администрации президента. Она была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского.

По данным telegram-канала Mash, Симоньян была госпитализирована в реанимационное отделение.


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Теги: 
Маргарита Симоньян  госпитализация 

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