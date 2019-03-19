19 марта. Mossovetinfo.ru – Знаменитый советский кинорежиссер Марлен Хуциев скончался 19 марта в Москве на 94 году жизни.
Советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог. Народный артист СССР (1983). Почетный член Российской академии художеств.
Марлен Мартынович Хуциев. Биография.
Марлен Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тифлисе (теперь Тбилиси). Отец Хуциева – Мартын Леванович Хуциев (Хуцишвили), коммунист с дореволюционным стажем, участник гражданской войны, был заместителем наркома внутренней и внешней торговли СССР, в 1937 году расстрелян как «враг народа». Мать Хуциева - Нина Михайловна Утенелишвили - происходила из дворянского рода и служила актрисой.
Хуциев окончил 43-ю школу в Тбилиси, после чего поступил на режиссерский факультет ВГИКа, который окончил в 1952 году.
По окончании учебы Хуциев в 1953—1958 годах работал режиссёром на Одесской киностудии, с 1959 года — на киностудии им. Горького, с 1965 года — на киностудии «Мосфильм». Помимо режиссерской работы выступал как автор или соавтор сценариев, снялся в нескольких актерских ролях, поставил спектакль «Случай в Виши» в театре «Современник».
В качестве режиссера снял знаменитые кинокартины «Весна на Заречной улице», «Застава Ильича», «Июльский дождь», «Был месяц май», и другие.
В 1968—1971 — художественный руководитель ТО «Экран» Центрального телевидения.
С 1978 года руководил мастерской режиссуры художественного кино во ВГИКе. С 1987 года — заведующий кафедрой режиссуры художественного фильма ВГИКа, профессор.
В 1965—1986 — секретарь правления Союза кинематографистов СССР. С 1998 года — председатель Комитета по игровому кино Союза кинематографистов России. С 1989 года — Президент Гильдии кинорежиссёров России.
Награды и звания:
Заслуженный деятель искусств РСФСР (26 ноября 1965 года) — за заслуги в области советского киноискусства
Народный артист РСФСР (7 января 1977 года) — за заслуги в области советского киноискусства
Народный артист СССР (1986)
Государственная премия Российской Федерации (7 декабря 1993 года)
Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 мая 2006 года) — за выдающийся вклад в развитие отечественного киноискусства и многолетнюю творческую деятельность
Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (25 декабря 2000 года) — за большой вклад в развитие киноискусства
Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (9 апреля 1996 года) — за заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства
Орден Почёта (5 октября 2010 года) — за большой вклад в развитие отечественного кинематографического искусства и многолетнюю творческую деятельность
Орден Дружбы (26 октября 2016 года) — за большие заслуги в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность
Орден «Знак Почёта» (3 октября 1975 года)
МКФ в Венеции (1965, Специальный приз жюри, фильм «Застава Ильича»)
МКФ европейского кино в Риме (1965, «Золотая пластина», фильм «Застава Ильича»)
МТФ «Злата Прага» в Праге (1970, Премия Интервидения, Премия за режиссуру, фильм «Был месяц май»)
МКФ в Берлине (1992, Приз А. Бауэра, Приз экуменического жюри, фильм «Бесконечность»)
Премия «Золотой овен» (победитель в номинации «Человек кинематографического года», 1995 год)
V КФ «Виват кино России!» (Приз города Санкт-Петербурга «Живая легенда отечественного кино», 1997 год)
ОРКФ в Сочи «Кинотавр» (Специальный приз Президента Российской Федерации, 12 июня 1999 года) — за выдающийся вклад в развитие российского кино
Специальный приз Президента Российской Федерации «За выдающийся вклад в развитие российского кино» (12 июня 1999 года)
Премия Мэрии Москвы в области литературы и искусства (в области просветительской деятельности) (20 августа 1999 года) — за уникальный вклад в развитие культуры Москвы
Национальная премия в области документального кино и телевидения «Лавровая ветвь» за 2002 год в категории за вклад в кинолетопись
Кинопремия «Ника» в номинации «Честь и достоинство» (2005)
Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России
Академик Российской академии кинематографических искусств «Ника»
«Почетный Леопард» за вклад в киноискусство на Международном кинофестивале в Локарно (2015 год)
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