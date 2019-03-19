Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Общество     19.03.2019 10:07

Марлен Хуциев. Биография

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Марлен Хуциев  кино  биография 

19 марта. Mossovetinfo.ru – Знаменитый советский кинорежиссер Марлен Хуциев скончался 19 марта в Москве на 94 году жизни.

Советский и российский кинорежиссер, сценарист, актер, педагог. Народный артист СССР (1983). Почетный член Российской академии художеств.

Марлен Мартынович Хуциев. Биография.

Марлен Хуциев родился 4 октября 1925 года в Тифлисе (теперь Тбилиси). Отец Хуциева – Мартын Леванович Хуциев (Хуцишвили), коммунист с дореволюционным стажем, участник гражданской войны, был заместителем наркома внутренней и внешней торговли СССР, в 1937 году расстрелян как «враг народа». Мать Хуциева - Нина Михайловна Утенелишвили - происходила из дворянского рода и служила актрисой.

Хуциев окончил 43-ю школу в Тбилиси, после чего поступил на режиссерский факультет ВГИКа, который окончил в 1952 году.

По окончании учебы Хуциев в 1953—1958 годах работал режиссёром на Одесской киностудии, с 1959 года — на киностудии им. Горького, с 1965 года — на киностудии «Мосфильм». Помимо режиссерской работы выступал как автор или соавтор сценариев, снялся в нескольких актерских ролях, поставил спектакль «Случай в Виши» в театре «Современник».

В качестве режиссера снял знаменитые кинокартины «Весна на Заречной улице», «Застава Ильича», «Июльский дождь», «Был месяц май», и другие.

В 1968—1971 — художественный руководитель ТО «Экран» Центрального телевидения.

С 1978 года руководил мастерской режиссуры художественного кино во ВГИКе. С 1987 года — заведующий кафедрой режиссуры художественного фильма ВГИКа, профессор.

В 1965—1986 — секретарь правления Союза кинематографистов СССР. С 1998 года — председатель Комитета по игровому кино Союза кинематографистов России. С 1989 года — Президент Гильдии кинорежиссёров России.

Награды и звания:

Заслуженный деятель искусств РСФСР (26 ноября 1965 года) — за заслуги в области советского киноискусства

Народный артист РСФСР (7 января 1977 года) — за заслуги в области советского киноискусства

Народный артист СССР (1986)

Государственная премия Российской Федерации (7 декабря 1993 года)

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени (29 мая 2006 года) — за выдающийся вклад в развитие отечественного киноискусства и многолетнюю творческую деятельность

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (25 декабря 2000 года) — за большой вклад в развитие киноискусства

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (9 апреля 1996 года) — за заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства

Орден Почёта (5 октября 2010 года) — за большой вклад в развитие отечественного кинематографического искусства и многолетнюю творческую деятельность

Орден Дружбы (26 октября 2016 года) — за большие заслуги в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность

Орден «Знак Почёта» (3 октября 1975 года)

МКФ в Венеции (1965, Специальный приз жюри, фильм «Застава Ильича»)

МКФ европейского кино в Риме (1965, «Золотая пластина», фильм «Застава Ильича»)

МТФ «Злата Прага» в Праге (1970, Премия Интервидения, Премия за режиссуру, фильм «Был месяц май»)

МКФ в Берлине (1992, Приз А. Бауэра, Приз экуменического жюри, фильм «Бесконечность»)

Премия «Золотой овен» (победитель в номинации «Человек кинематографического года», 1995 год)

V КФ «Виват кино России!» (Приз города Санкт-Петербурга «Живая легенда отечественного кино», 1997 год)

ОРКФ в Сочи «Кинотавр» (Специальный приз Президента Российской Федерации, 12 июня 1999 года) — за выдающийся вклад в развитие российского кино

Специальный приз Президента Российской Федерации «За выдающийся вклад в развитие российского кино» (12 июня 1999 года)

Премия Мэрии Москвы в области литературы и искусства (в области просветительской деятельности) (20 августа 1999 года) — за уникальный вклад в развитие культуры Москвы

Национальная премия в области документального кино и телевидения «Лавровая ветвь» за 2002 год в категории за вклад в кинолетопись
Кинопремия «Ника» в номинации «Честь и достоинство» (2005)

Академик Национальной академии кинематографических искусств и наук России

Академик Российской академии кинематографических искусств «Ника»

«Почетный Леопард» за вклад в киноискусство на Международном кинофестивале в Локарно (2015 год)


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Марлен Хуциев  кино  биография 

Возврат к списку

Лента новостей

10:07 Общество Марлен Хуциев. Биография

09:24 Город (Москва и область) Более 500 тысяч человек посетили прошедшей зимой катки на ВДНХ

09:15 Город (Москва и область) Основными магистралями для тестирования беспилотных автомобилей в Москве станут ТТК и МКАД

08:57 В мире Владимир Зеленский стал абсолютным лидером предвыборной гонки на Украине - опрос

08:48 Общество Известный кинорежиссер Марлен Хуциев скончался в Москве

Актуальные материалы

20:03 Город (Москва и область) Киевское и Смоленское направления МЖД соединит новая ветка

10:18 Другое Яндекс начал тестировать социальную сеть с искусственным интеллектом

10:07 Общество В Москве стартует новый цикл проекта «Бизнес-уикенд» для школьников

17:44 Общество Фестиваль «Союзультфильм» пройдет в «Москвариуме» на ВДНХ с 16 по 24 марта

11:18 Общество Минприроды России просят провести публичное обсуждение изменения границ нацпарка «Лосиный остров»

15:31 Город (Москва и область) Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы

13:13 Город (Москва и область) Мосгордума увеличила бюджет столицы на 137 миллиардов рублей

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru