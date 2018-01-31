31 января. Mossovetinfo.ru – Масленичные гулянья пройдут 18 февраля в 22 парках. Список опубликован на официальном портале мэра и правительства столицы.



Развлекательные мероприятия в большинстве парков будут идти с 13:00 до 19:00.



Масленицу в этом году отметят не только в столичных парках, но и в центре города, а также площадках в других округах. С 9 по 18 февраля пройдет фестиваль «Московская Масленица».