22 марта. Mossovetinfo.ru – Бесплатные автобусы для болельщиков будут курсировать 23 марта от станции метро «Парк культуры» до стадиона «Лужники».
Автобусы будут курсировать с 16:00 до 23:00. Матч Россия – Бразилия начнется в 19:00.
Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в рамках подготовки стадиона и сборной России к чемпионату мира по футболу 2018 года.
15:20 Общество Матч Россия – Бразилия: бесплатные автобусы довезут болельщиков до «Лужников» от «Парка культуры»
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