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Общество     22.03.2018 15:20

Матч Россия – Бразилия: бесплатные автобусы довезут болельщиков до «Лужников» от «Парка культуры»

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Теги:  ЧМ-2018  футбол  чемпионат мира по футболу  чемпионат мира  Москва-2018  Россия-2018 

22 марта. Mossovetinfo.ru – Бесплатные автобусы для болельщиков будут курсировать 23 марта от станции метро «Парк культуры» до стадиона «Лужники».

Автобусы будут курсировать с 16:00 до 23:00. Матч Россия – Бразилия начнется в 19:00.

Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в рамках подготовки стадиона и сборной России к чемпионату мира по футболу 2018 года.


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Теги: 
ЧМ-2018  футбол  чемпионат мира по футболу  чемпионат мира  Москва-2018  Россия-2018 

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