22 марта. Mossovetinfo.ru – Бесплатные автобусы для болельщиков будут курсировать 23 марта от станции метро «Парк культуры» до стадиона «Лужники».



Автобусы будут курсировать с 16:00 до 23:00. Матч Россия – Бразилия начнется в 19:00.



Встреча пройдет на стадионе «Лужники» в рамках подготовки стадиона и сборной России к чемпионату мира по футболу 2018 года.