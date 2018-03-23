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Общество     23.03.2018 11:27

Матч Россия – Бразилия в «Лужниках»: безопасность обеспечат 2000 полицейских

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Теги:  футбол  ЧМ-2018  чемпионат мира  чемпионат мира по футболу  болельщики  безопасность 

23 марта. Mossovetinfo.ru – В обеспечении безопасности при проведении товарищеского матча между сборными России и Бразилии 23 марта в «Лужниках» будет задействовано около 2 тысяч сотрудников полиции, а также Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москву.

Болельщики смогут доехать до стадиона на метро, Московском центральном кольце, наземным транспортном, а также на бесплатных автобусах от станции метро «Парк культуры».

Движение личного транспорта в районе стадиона будет запрещено. Какие улицы перекроют, можно узнать ссылке.


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Карта места

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Теги: 
футбол  ЧМ-2018  чемпионат мира  чемпионат мира по футболу  болельщики  безопасность 

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