23 марта. Mossovetinfo.ru – В обеспечении безопасности при проведении товарищеского матча между сборными России и Бразилии 23 марта в «Лужниках» будет задействовано около 2 тысяч сотрудников полиции, а также Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москву.



Болельщики смогут доехать до стадиона на метро, Московском центральном кольце, наземным транспортном, а также на бесплатных автобусах от станции метро «Парк культуры».



Движение личного транспорта в районе стадиона будет запрещено. Какие улицы перекроют, можно узнать ссылке.