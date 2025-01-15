 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Общество     25.01.2025 16:54

Материалы о присвоении Герою Советского Союза Б.В.Кравцову звания Почетный гражданин города внес в МГД Собянин

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Кравцов Борис Васильевич  Герой Советского Союза  Почетный гражданин города Москвы  звание  представление  Собянин  Мосгордума 

25 января — Mossovetinfo.ru — Необходимые материалы и проект постановления «О присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы» Кравцову Борису Васильевичу» внес накануне, 24 января, в Мосгордуму мэр Москвы Сергей Собянин. Звание Почетный гражданин города Москвы Кравцову может быть присвоено уже на предстоящей неделе, сообщают источники ИА МОССОВЕТ в Мосгордуме.

На заседании Российского организационного комитета «Победа» 15 января Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобороны наделить всех ветеранов Великой Отечественной войны, которые сражались с оружием в руках, званиями почетного гражданина своего города, региона или муниципалитета. Также Путин отметил, что многие фронтовики уже имеют этот статус. «Знаю, что многие уже имеют этот статус, но повторю: его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках», - сказал Путин.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА (по материалам, представленным мэром в МГД):

КРАВЦОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ участник Харьковского сражения, Сталинградской битвы, освобождения Донбасса, битвы за Днепр и освобождения Правобережной Украины.

Б.В.Кравцов Герой Советского Союза, награжден Орденом Ленина, Орденом Октябрьской Революции, Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, Орденом Александра Невского, Орденом Дружбы народов, а также многими медалями, среди которых медали «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Б.В.Кравцов советский государственный деятель, Министр юстиции СССР (1984 - 1989 гг.), Прокурор РСФСР (1971 - 1984 гг.), государственный советник юстиции 1 класса, Заслуженный юрист РСФСР, отмечен Почетной грамотой Президента Российской Федерации.

Б.В.Кравцов занимается общественной и научной деятельностью, активно участвует в ветеранском движении и патриотическом воспитании молодежи.
За заслуги перед Отечеством, героизм и самоотверженность, проявленные при защите Родины, активную государственную, научную и общественную деятельность на благо России и города Москвы вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы» Кравцову Борису Васильевичу выносится на рассмотрение Московской городской Думы.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Кравцов Борис Васильевич  Герой Советского Союза  Почетный гражданин города Москвы  звание  представление  Собянин  Мосгордума 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

16:54 Общество Материалы о присвоении Герою Советского Союза Б.В.Кравцову звания Почетный гражданин города внес в МГД Собянин

16:07 Город (Москва и область) Мосгордума в десять раз, до 50,000 рублей, повысит штраф за неоплаченную парковку для юрлиц

11:36 Город (Москва и область) Потепление ожидается в Москве и регионе с понедельника, 27 января, – Метеоновости

19:38 В мире Путин полагает что встреча с Трампом позволит лучше решить вопросы России и США

09:44 Мнения Деньги США использовались для раскачивания суверенитета стран — премьер-министр Грузии

Актуальные материалы

23:00 В мире На сайте Белого дома опубликованы Первоочередные приоритеты Америки президента Трампа

15:41 Город (Москва и область) Собянин открыл станции метро Троицкой линии: «Новомосковская», «Коммунарка», «Корниловская»

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru