Материалы о присвоении Герою Советского Союза Б.В.Кравцову звания Почетный гражданин города внес в МГД Собянин

25 января — Mossovetinfo.ru — Необходимые материалы и проект постановления «О присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы» Кравцову Борису Васильевичу» внес накануне, 24 января, в Мосгордуму мэр Москвы Сергей Собянин. Звание Почетный гражданин города Москвы Кравцову может быть присвоено уже на предстоящей неделе, сообщают источники ИА МОССОВЕТ в Мосгордуме.



На заседании Российского организационного комитета «Победа» 15 января Президент России Владимир Путин поддержал предложение Минобороны наделить всех ветеранов Великой Отечественной войны, которые сражались с оружием в руках, званиями почетного гражданина своего города, региона или муниципалитета. Также Путин отметил, что многие фронтовики уже имеют этот статус. «Знаю, что многие уже имеют этот статус, но повторю: его достоин каждый ветеран, который сражался с оружием в руках», - сказал Путин.



БИОГРАФИЧЕСКАЯ СПРАВКА (по материалам, представленным мэром в МГД):



КРАВЦОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ участник Харьковского сражения, Сталинградской битвы, освобождения Донбасса, битвы за Днепр и освобождения Правобережной Украины.



Б.В.Кравцов Герой Советского Союза, награжден Орденом Ленина, Орденом Октябрьской Революции, Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Трудового Красного Знамени, Орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, Орденом Александра Невского, Орденом Дружбы народов, а также многими медалями, среди которых медали «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».



Б.В.Кравцов советский государственный деятель, Министр юстиции СССР (1984 - 1989 гг.), Прокурор РСФСР (1971 - 1984 гг.), государственный советник юстиции 1 класса, Заслуженный юрист РСФСР, отмечен Почетной грамотой Президента Российской Федерации.



Б.В.Кравцов занимается общественной и научной деятельностью, активно участвует в ветеранском движении и патриотическом воспитании молодежи.

За заслуги перед Отечеством, героизм и самоотверженность, проявленные при защите Родины, активную государственную, научную и общественную деятельность на благо России и города Москвы вопрос о присвоении звания «Почетный гражданин города Москвы» Кравцову Борису Васильевичу выносится на рассмотрение Московской городской Думы.