1 июня. Mossovetinfo.ru – Май 2020 года стал самым дождливым за всю историю метеорологических наблюдений в столице, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение месяца в Москве выпало 160 миллиметров осадков, что составляет 314% месячной нормы для мая.
Установлено еще несколько рекордов. 29 в столице выпало по 38 миллиметров осадков, что является новым суточным рекордом. Кроме того, обновлен рекорд 1977 года по суточным осадкам для 31 мая, в городе выпало 34 миллиметра осадков, что на 11 миллиметров больше прежнего рекорда.
Также сообщается, что самым дождливым за всю историю наблюдений стал август 2016 года, когда за месяц в Москве выпало 167 миллиметров осадков.
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