МЧС предупредило о прохождении активного циклона через Москву

17 октября. Mossovetinfo.ru - МЧС Москвы со ссылкой на Росгидромет экстренно предупредило о перемещении "активного циклона с юго-запада на северо-восток через территорию г. Москвы с 21:00 17 октября и сохранением до 15:00 18 октября".



По прогнозам "ожидаются осадки (дождь, мокрый снег), местами сильные, ночью и утром местами гололедица; в течение всего периода и до конца суток 18 октября усиление ветра 15-20 м/с".