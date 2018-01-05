МЧС предупредило москвичей о гололедице 5 января

5 января. Mossovetinfo.ru – МЧС выпустило экстренное предупреждение о непогоде в Москве в пятницу, 5 января.



По Москве и области ожидается снег, мокрый снег, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица.