Другие материалы
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Общество
30.01.2018, 19:02
МЧС предупредило москвичей о снегопаде и гололедице в ночь на 31 января
30 января. Mossovetinfinfo.ru – МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве и Московской области в ночь на 31 января. «В ближайшие 1-3 часа с сохранен...
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Общество
30.01.2018, 17:40
Мэра Москвы Собянина уведомили о намерении провести Марш Немцова 25 февраля
30 января. Mossovetinfo.ru – Организаторы Марша Немцова передали мэру Москвы Сергею Собянину письмо намерении провести 25 февраля в центре столицы Марш Немцова, сообщил Илья Яшин в своем аккаунте /yas...
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Общество
30.01.2018, 12:36
Высота сугробов в Москве достигла рекордных за зиму 23 см
30 января. Mossovetinfo.ru - Высота сугробов в Москве достигла рекордных за зиму 23 сантиметров. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Гидрометцентр. Десять дней назад снежный покров до...