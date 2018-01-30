30 января. Mossovetinfinfo.ru – МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в Москве и Московской области в ночь на 31 января.



«В ближайшие 1-3 часа с сохранением на ночь 31 января ожидается снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица», - говорится в сообщении МЧС.