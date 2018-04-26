МЧС предупредило о дожде и сильном ветре в Москве 26 апреля

26 апреля. Mossovetinfo.ru - В Москве 26 апреля ожидается дождливая погода, ветер до 10 метров в секунду. Об этом сообщает МЧС.



Местами порывы ветра достигнут 12-17 метров в секунду.