МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 3 ноября

3 ноября. Mossovetinfo.ru – МЧС выпустило экстренное предупреждение по неблагоприятным метеорологическим явлениям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



В течение всего дня 3 ноября ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду.



При необходимости нужно звонить по телефону 101 или единому телефону доверия столичного управления МЧС - 8 (495) 637-22-22.