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Общество     03.11.2019 11:36

МЧС предупредило о сильном ветре в Москве 3 ноября

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Теги:  МЧС  погода  прогноз погоды  экстренное предупреждение 

3 ноября. Mossovetinfo.ru – МЧС выпустило экстренное предупреждение по неблагоприятным метеорологическим явлениям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В течение всего дня 3 ноября ожидается усиление южного, юго-западного ветра порывами 12-17 метров в секунду.

При необходимости нужно звонить по телефону 101 или единому телефону доверия столичного управления МЧС - 8 (495) 637-22-22.

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Карта места

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Теги: 
МЧС  погода  прогноз погоды  экстренное предупреждение 

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