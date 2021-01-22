МЧС предупредило о тумане в Москве 22 января

22 января. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС в своем telegram-канале предупредило, что в пятницу, 22 января, в течение всего дня в Москве ожидается туман, с ухудшением видимости до 300-800 метров, на дорогах гололедица.



Водителям при управлении автомобилем в условиях плохой видимости рекомендуется значительно снизить скорость и увеличить дистанцию до впередиидущих машин. В связи с гололедом рекомендуется избегать резких маневров, торможений, перестроений.



Пешеходам при движении вдоль проезжей части необходимо обозначить себя светоотражающими элементами на одежде.



Опасность возникновения тумана в Москве сохранится до 22:00 пятницы, 22 января.



