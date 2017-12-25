25 декабря. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение об ухудшении погоды в Москве вечером в понедельник 25 декабря.



По прогнозам синоптиков, с 17:00 до 21:00 в Москве ожидается снег и метель с усилением ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. На дорогах и тротуарах возможно образование гололедицы.

В связи с неблагоприятной погодой возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, обрушение широкоформатных рекламных конструкций, ухудшение видимости на дорогах, рост числа ДТП и рост травматизма населения.



Москвичей просят соблюдать осторожность, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться под деревьями, не парковать под деревьями автомобили.