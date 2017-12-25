25 декабря. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение об ухудшении погоды в Москве вечером в понедельник 25 декабря.
По прогнозам синоптиков, с 17:00 до 21:00 в Москве ожидается снег и метель с усилением ветра, порывы которого могут достигать 17 метров в секунду. На дорогах и тротуарах возможно образование гололедицы.
В связи с неблагоприятной погодой возможны повреждения линий электропередач, частичный повал деревьев, обрушение широкоформатных рекламных конструкций, ухудшение видимости на дорогах, рост числа ДТП и рост травматизма населения.
Москвичей просят соблюдать осторожность, обходить шаткие конструкции и рекламные щиты, не укрываться под деревьями, не парковать под деревьями автомобили.
19:13 Город Службы метро переведены на усиленный режим работы из-за непогоды
18:14 В России ЦИК отказался допустить Навального к участию в президентских выборах
17:27 Город В Москве зафиксированы пробки в 10 баллов
17:09 Общество МЧС предупредило об ухудшении погоды в Москве вечером 25 декабря
16:57 Город По факту смертельного ДТП с автобусом на западе Москвы возбуждено уголовное дело
16:04 ЧП, криминал В Москве в ДТП с участием автобуса, перевозившего детей, пострадали 8 человек
08:20 Город Три станции зеленой ветки метро снова закроют на двое суток
07:31 Город Новый год-2018. Точки запуска фейерверков в Москве