17 апреля. Mossovetinfo.ru – МЧС рекомендует надевать медицинскую маску только в общественных местах, в общественном транспорте, в местах скопления людей, и при уходе за больными, рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.
По мнению специалистов МЧС, ношение маски на улице бессмысленно, на улице полезно дышать свежим воздухом и надевать маску не следует.
Также в условиях пандемии коронавируса ведомство рекомендует регулярно проводить дезинфекцию поверхностей – столов, дверных ручек, гаджетов, вести здоровый образ жизни, не прекращать физическую активность, употреблять в пищу продукты богатые белками витаминами и минеральными веществами, не забывать о полноценном сне.
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