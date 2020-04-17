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Общество     17.04.2020 08:56

МЧС рекомендует надевать медицинскую маску только в общественных местах

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Теги:  МЧС  медицинские маски  рекомендации 

17 апреля. Mossovetinfo.ru – МЧС рекомендует надевать медицинскую маску только в общественных местах, в общественном транспорте, в местах скопления людей, и при уходе за больными, рекомендации опубликованы на официальном сайте ведомства.

По мнению специалистов МЧС, ношение маски на улице бессмысленно, на улице полезно дышать свежим воздухом и надевать маску не следует.

Также в условиях пандемии коронавируса ведомство рекомендует регулярно проводить дезинфекцию поверхностей – столов, дверных ручек, гаджетов, вести здоровый образ жизни, не прекращать физическую активность, употреблять в пищу продукты богатые белками витаминами и минеральными веществами, не забывать о полноценном сне.



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Теги: 
МЧС  медицинские маски  рекомендации 

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