12 июня. Mossovetinfo.ru – Порывы ветра до 22 метров в секунду ожидаются в Москве во вторник, 12 июня. Об этом сообщает МЧС.



«Во второй половине дня и вечером дождь, гроза. Ветер юго-западный 7-12 метров в секунду, при грозе порывы 17-22 метра в секунду», - говорится в сообщении.