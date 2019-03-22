22 марта. Mossovetinfo.ru – Мокрый снег и дождь ожидаются в Москве в пятницу, 22 марта. Об этом сообщает МЧС.
Кроме того, ожидается усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 1 градус тепла.
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