22 марта. Mossovetinfo.ru – Мокрый снег и дождь ожидаются в Москве в пятницу, 22 марта. Об этом сообщает МЧС.



Кроме того, ожидается усиление ветра с порывами 12-17 метров в секунду. Температура воздуха днем составит 1 градус тепла.