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Общество     28.06.2020 12:48

МЧС: в Москве 28 июня ожидаются град и сильный ветер

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Теги:  МЧС  погода  прогноз погоды 

28 июня. Mossovetinfo.ru – МЧС предупредило о том, что в Москве до вечера воскресенья, 28 июня, ожидаются дождь, гроза и сильный ветер.

В сообщении ведомства говорится, что местами ожидается град, а также шквалистое усиление ветра 15-20 метров в секунду.


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Карта места

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Теги: 
МЧС  погода  прогноз погоды 

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