Общество 27.06.2020, 16:36 Где зарегистрироваться для видеонаблюдения за ходом голосования по конституции

27 июня. Mossovetinfo.ru - В субботу 27 июня открыта регистрация на портале, где можно понаблюдать за ходом голосования по конституции в Москве 1 июля. Сервис будет доступен в день голосования для все...

Общество 27.06.2020, 15:58 27 июня Подмосковье ожидается гроза с сильным ветром - МЧС

27 июня. Mossovetinfo.ru - На Подмосковье надвигается грозовой фронт, с ветром 12—17 метров в секунду. Об этом говорится в экстренном предупреждении о грозе и сильном ветре в некоторых районах Московс...