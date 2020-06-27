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Общество
28.06.2020, 12:48
МЧС: в Москве 28 июня ожидаются град и сильный ветер
28 июня. Mossovetinfo.ru – МЧС предупредило о том, что в Москве до вечера воскресенья, 28 июня, ожидаются дождь, гроза и сильный ветер. В сообщении ведомства говорится, что местами ожида...
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Общество
27.06.2020, 16:36
Где зарегистрироваться для видеонаблюдения за ходом голосования по конституции
27 июня. Mossovetinfo.ru - В субботу 27 июня открыта регистрация на портале, где можно понаблюдать за ходом голосования по конституции в Москве 1 июля. Сервис будет доступен в день голосования для все...
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Общество
27.06.2020, 15:58
27 июня Подмосковье ожидается гроза с сильным ветром - МЧС
27 июня. Mossovetinfo.ru - На Подмосковье надвигается грозовой фронт, с ветром 12—17 метров в секунду. Об этом говорится в экстренном предупреждении о грозе и сильном ветре в некоторых районах Московс...